Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Марсилия върна Павар в Лига 1

Марсилия върна Павар в Лига 1

  • 2 сеп 2025 | 02:55
  • 127
  • 0
Марсилия върна Павар в Лига 1

Бенжамен Павар финализира преминаването си от Интер в Марсилия под наем с опция за закупуване на стойност 15 млн. евро. Негов заместник при „нерадзурите“ ще бъде Мануел Аканжи от Манчестър Сити.

Павар бе спряган за напускане през цялото лято, като името му се свързваше с няколко различни клуба, включително Галатасарай и Тотнъм. В крайна сметка той се завърна в родината си, за да се присъедини към водения от Роберто Де Дзерби тим на Марсилия.

Сделката е под формата на наем с опция за закупуване на стойност около 15 млн. евро, като клубът от Лига 1 ще покрие цялата му заплата през сезона.

Интер плати 31,4 млн. евро на Байерн Мюнхен за Павар през лятото на 2023 година. Защитникът записа 70 официални мача за италианския гранд, в които отбеляза един гол и направи четири асистенции.

Неговият заместник на „Сан Сиро“ е Аканди, който също пристига като преотстъпен с опция за закупуване. Интер ще плати 1 милион евро на Манчестър Сити за едногодишния наем, като опцията за откупуване е на стойност още 15 млн. евро.

Според "Скай Спорт Италия, тази опция може да се превърне в задължителна само ако Интер спечели Скудетото.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 6281
  • 1
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 4785
  • 1
Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

  • 1 сеп 2025 | 21:18
  • 6392
  • 5
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 7920
  • 0
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 173006
  • 45
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 12592
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 173006
  • 45
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 8102
  • 8
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 40713
  • 41
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 10907
  • 8
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 12159
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

  • 2 сеп 2025 | 02:10
  • 7198
  • 0