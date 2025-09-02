Марсилия върна Павар в Лига 1

Бенжамен Павар финализира преминаването си от Интер в Марсилия под наем с опция за закупуване на стойност 15 млн. евро. Негов заместник при „нерадзурите“ ще бъде Мануел Аканжи от Манчестър Сити.

Павар бе спряган за напускане през цялото лято, като името му се свързваше с няколко различни клуба, включително Галатасарай и Тотнъм. В крайна сметка той се завърна в родината си, за да се присъедини към водения от Роберто Де Дзерби тим на Марсилия.

Bien arrivé ce lundi, 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙖𝙢𝙞𝙣 𝙋𝙖𝙫𝙖𝙧𝙙 a un message pour vous 👀🤳 pic.twitter.com/UxCH5BrDrX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

Сделката е под формата на наем с опция за закупуване на стойност около 15 млн. евро, като клубът от Лига 1 ще покрие цялата му заплата през сезона.

Интер плати 31,4 млн. евро на Байерн Мюнхен за Павар през лятото на 2023 година. Защитникът записа 70 официални мача за италианския гранд, в които отбеляза един гол и направи четири асистенции.

.@Inter, ecco Akanji: il difensore è arrivato a Linate pic.twitter.com/ZEg9ieCpvy — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025

Неговият заместник на „Сан Сиро“ е Аканди, който също пристига като преотстъпен с опция за закупуване. Интер ще плати 1 милион евро на Манчестър Сити за едногодишния наем, като опцията за откупуване е на стойност още 15 млн. евро.

Според "Скай Спорт Италия, тази опция може да се превърне в задължителна само ако Интер спечели Скудетото.