Десетима от Марсилия рухнаха в края в дербито с Лион

Лион постигна ценна победа с 1:0 над Марсилия в дербито на 3-тия кръг на Лига 1. "Хлапетата" изтръгнаха трите точки в самия край на мача след автогол на Леонардо Балерди в 88-ата минута.

Лион започна мача силно и в 28-ата минута отбеляза гол чрез Абнер Винисиус, който обаче бе отменен заради засада.

Минута по-късно "хлапетата" организираха нова опасна атака, Малик Фофана се откъсна зад и бе спънат от Си Джей Игън-Райли, който бе изгонен с директен червен картон за това си действие.

В 45-ата минута шансът отново обърна гръб на Лион, като и гол на Ейнсли Мейтланд-Найлс бе отменен, този път заради нарушение.

Натискът на домакините обаче даде резултат в 88-ата минута. Първо удар на Николас Таляфико се отби от напречната греда, след това се стигна до меле пред вратата, където Леонардо Балерди, притиснат от Павел Шулц, прати топката зад голлинията за 1:0.

Така Лион изтръгна трите точки и с пълен актив от 9 точки се изравни с ПСЖ на върха, като парижани водят единствено заради по-добрата си голова разлика. Марсилия пък допусна втора загуба от началото на кампанията и с 3 точки заема 10-ата позиция.

