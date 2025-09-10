Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Атина отново ще домакинства на Финалната четворка на Евролигата

Атина отново ще домакинства на Финалната четворка на Евролигата

Атина отново ще домакинства на Финалната четворка на Евролигата

Евролигата с гордост обяви, че Финалната четворка на Евролига 2026 ще се проведе в Атина, Гърция, връщайки престижното събитие в един от най-емблематичните баскетболни центрове.

Финалната четворка през 2026 г. ще бъде в Telekom Center Athens – арена с капацитет над 18 000 зрители. Построена през 1994 г. и основно реновирана за Олимпийските игри през 2004 г., залата вече е била домакин на безброй легендарни баскетболни моменти. Полуфиналите ще се изиграят на 22 май, а финалът – на 24 май.

Това ще е едва вторият път, в който гръцката столица приема Финална четворка – първият беше през 2007 г. Почти две десетилетия по-късно шоуто на Евролигата се завръща в знаковата арена, потвърждавайки статута на Атина като крайъгълен камък на европейския баскетбол.

„Атина е град с дълбоки баскетболни традиции и една от най-страстните фенски бази в Европа. Радваме се, че през 2026 г. се завръщаме в Атина – град, който е бил сцена на някои от най-незабравимите моменти в историята на Евролигата“, каза Деян Бодирога, президент на Евролигата.

„Гърция остава ключов пазар за нас с два клуба на най-високо ниво, невероятно отдадено фенско общество и силно международно туристическо привличане. Връщането на Финалната четворка в Атина е естествено решение, от което сме сигурни, че ще излезе поредното зрелищно събитие.“

„Завръщането на Финалната четворка в Атина отразява силния ангажимент, който продължаваме да изграждаме с нашите традиционни пазари“, каза Паулюс Мотейюнас, изпълнителен директор на Евролигата.

„Ангажираността на града към баскетбола, съчетана с неговата богата история и страстните гръцки фенове, прави Атина идеална сцена за нашето най-голямо събитие. Искам да благодаря на гръцкото правителство и Министерството на спорта за доверието им към Евролигата. Тяхната подкрепа беше ключова за връщането на Финалната четворка след близо две десетилетия. С тяхното съдействие сме убедени, че отново ще предложим незабравимо събитие.“

Финалната четворка в Атина подчертава стремежа на Евролигата да предоставя световно ниво на изживяване за феновете, като същевременно укрепва глобалния профил на надпреварата.

