Атина отново ще домакинства на Финалната четворка на Евролигата

Евролигата с гордост обяви, че Финалната четворка на Евролига 2026 ще се проведе в Атина, Гърция, връщайки престижното събитие в един от най-емблематичните баскетболни центрове.

Финалната четворка през 2026 г. ще бъде в Telekom Center Athens – арена с капацитет над 18 000 зрители. Построена през 1994 г. и основно реновирана за Олимпийските игри през 2004 г., залата вече е била домакин на безброй легендарни баскетболни моменти. Полуфиналите ще се изиграят на 22 май, а финалът – на 24 май.

Това ще е едва вторият път, в който гръцката столица приема Финална четворка – първият беше през 2007 г. Почти две десетилетия по-късно шоуто на Евролигата се завръща в знаковата арена, потвърждавайки статута на Атина като крайъгълен камък на европейския баскетбол.

„Атина е град с дълбоки баскетболни традиции и една от най-страстните фенски бази в Европа. Радваме се, че през 2026 г. се завръщаме в Атина – град, който е бил сцена на някои от най-незабравимите моменти в историята на Евролигата“, каза Деян Бодирога, президент на Евролигата.

„Гърция остава ключов пазар за нас с два клуба на най-високо ниво, невероятно отдадено фенско общество и силно международно туристическо привличане. Връщането на Финалната четворка в Атина е естествено решение, от което сме сигурни, че ще излезе поредното зрелищно събитие.“

„Завръщането на Финалната четворка в Атина отразява силния ангажимент, който продължаваме да изграждаме с нашите традиционни пазари“, каза Паулюс Мотейюнас, изпълнителен директор на Евролигата.

„Ангажираността на града към баскетбола, съчетана с неговата богата история и страстните гръцки фенове, прави Атина идеална сцена за нашето най-голямо събитие. Искам да благодаря на гръцкото правителство и Министерството на спорта за доверието им към Евролигата. Тяхната подкрепа беше ключова за връщането на Финалната четворка след близо две десетилетия. С тяхното съдействие сме убедени, че отново ще предложим незабравимо събитие.“

Финалната четворка в Атина подчертава стремежа на Евролигата да предоставя световно ниво на изживяване за феновете, като същевременно укрепва глобалния профил на надпреварата.