Потвърдено: "Арена София" и "Арена Ботевград" ще бъдат домакини на Апоел Тел Авив в Евролигата

Залите “Арена София” и “Арена Ботевград” са получили окончателно зелена светлина за приемане на домакинските мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата през новия сезон. Сертификацията и на двете зали е преминала успешно и така вече няма никакви пречки пред израелския тим да домакинства на българска земя в най-престижния европейски клубен баскетболен турнир.

Представители на Евролигата са инспектирали залите, а вчера същото стори по отношение на “Арена София” и министърът на спорта Иван Пешев. Припомняме, че вчера в столичната зала се проведе приятелска среща между Апоел и родния Балкан, спечелена от израелците със 107:71.

Очаква се съвсем скоро да има информация и за билетите за домакинските срещи на Апоел.

Воденият от Димитрис Итудис отбор пък ще изиграе контрола и срещу Рилски спортист утре в “Арена София”, а на 8 и 9 септември в Ботевград тимът ще вземе участие и в приятелски турнир.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg