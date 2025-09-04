Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България ще опита да се противопостави на звездната селекция на Испания - на живо с атмосферата и съставите преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Потвърдено: "Арена София" и "Арена Ботевград" ще бъдат домакини на Апоел Тел Авив в Евролигата

Потвърдено: "Арена София" и "Арена Ботевград" ще бъдат домакини на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 4 сеп 2025 | 19:23
  • 1545
  • 0

Залите “Арена София” и “Арена Ботевград” са получили окончателно зелена светлина за приемане на домакинските мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата през новия сезон. Сертификацията и на двете зали е преминала успешно и така вече няма никакви пречки пред израелския тим да домакинства на българска земя в най-престижния европейски клубен баскетболен турнир.

Представители на Евролигата са инспектирали залите, а вчера същото стори по отношение на “Арена София” и министърът на спорта Иван Пешев. Припомняме, че вчера в столичната зала се проведе приятелска среща между Апоел и родния Балкан, спечелена от израелците със 107:71.

Очаква се съвсем скоро да има информация и за билетите за домакинските срещи на Апоел.

Воденият от Димитрис Итудис отбор пък ще изиграе контрола и срещу Рилски спортист утре в “Арена София”, а на 8 и 9 септември в Ботевград тимът ще вземе участие и в приятелски турнир.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Почивка за сръбските национали, само един играч се появи на тренировка

Почивка за сръбските национали, само един играч се появи на тренировка

  • 4 сеп 2025 | 15:48
  • 502
  • 0
Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Следете развоя на битките със Sportal.bg

Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Следете развоя на битките със Sportal.bg

  • 4 сеп 2025 | 19:55
  • 7509
  • 0
Балкан обяви интересна за феновете информация

Балкан обяви интересна за феновете информация

  • 4 сеп 2025 | 14:15
  • 1021
  • 1
Ясни са първите 4 осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

Ясни са първите 4 осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

  • 4 сеп 2025 | 12:55
  • 3059
  • 0
Още един американец подсилва Черно море

Още един американец подсилва Черно море

  • 4 сеп 2025 | 12:06
  • 585
  • 1
Лилия Георгиева: Това сребро е като злато за нас

Лилия Георгиева: Това сребро е като злато за нас

  • 4 сеп 2025 | 11:48
  • 590
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

  • 4 сеп 2025 | 20:17
  • 6878
  • 0
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 17080
  • 41
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 52986
  • 141
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 16778
  • 6
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 41399
  • 105
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 9611
  • 1