Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Атина остава фаворит за домакинство на Финалната четворка на Евролигата през 2026 година

Атина остава фаворит за домакинство на Финалната четворка на Евролигата през 2026 година

  • 9 сеп 2025 | 18:45
  • 294
  • 0

Гръцката столица Атина и по-специално залата на местния гранд Панатинайкос - ОАКА остава фаворит за домакинство на Финалната четворка на баскетболната Евролига за мъже през следващата 2026 година.

Гласуването на клубовете - акционери в Евролигата, което вече бе отложено през лятото, е планирано да се проведе утре, 10 септември.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Кандидатурата на сръбската столица Белград изглежда е загубила позиции заради политическата ситуация в страната, твърди специализираното издание Eurohoops.net.

Финалите в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол за мъже през 2027-а и 2029 година вече са "обещани" на Абу Даби, където се проведе и Финланта четворка тази година (2025).

От гръцка страна в момента има желание, след като приключат реконструкциите в залата на другия местен гранд Олимпиакос, чийто екип носи българинът Александър Везенков, да се повдигне въпросът и за кандидатура на Пирея - нещо, което за последно се случи през 1993 година.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

  • 9 сеп 2025 | 12:40
  • 11294
  • 2
Балкан и Апоел вече загряват за финала, една промяна в състава на ботевградчани

Балкан и Апоел вече загряват за финала, една промяна в състава на ботевградчани

  • 9 сеп 2025 | 19:37
  • 4870
  • 0
Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 19:25
  • 12936
  • 0
Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

  • 9 сеп 2025 | 03:57
  • 2820
  • 1
Итудис пред Sportal.bg: Надявам се залата да се напълни и да усетим атмосферата в Ботевград

Итудис пред Sportal.bg: Надявам се залата да се напълни и да усетим атмосферата в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 01:31
  • 5110
  • 0
Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

  • 9 сеп 2025 | 00:32
  • 3498
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 20927
  • 24
Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

  • 9 сеп 2025 | 19:38
  • 821
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 30840
  • 99
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 9 сеп 2025 | 17:08
  • 9027
  • 1
Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 19:25
  • 12936
  • 0
Играят се първите два мача от днешната програма на световните квалификации

Играят се първите два мача от днешната програма на световните квалификации

  • 9 сеп 2025 | 18:59
  • 17986
  • 0