Атина остава фаворит за домакинство на Финалната четворка на Евролигата през 2026 година

Гръцката столица Атина и по-специално залата на местния гранд Панатинайкос - ОАКА остава фаворит за домакинство на Финалната четворка на баскетболната Евролига за мъже през следващата 2026 година.

Гласуването на клубовете - акционери в Евролигата, което вече бе отложено през лятото, е планирано да се проведе утре, 10 септември.

Кандидатурата на сръбската столица Белград изглежда е загубила позиции заради политическата ситуация в страната, твърди специализираното издание Eurohoops.net.

Финалите в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол за мъже през 2027-а и 2029 година вече са "обещани" на Абу Даби, където се проведе и Финланта четворка тази година (2025).

От гръцка страна в момента има желание, след като приключат реконструкциите в залата на другия местен гранд Олимпиакос, чийто екип носи българинът Александър Везенков, да се повдигне въпросът и за кандидатура на Пирея - нещо, което за последно се случи през 1993 година.