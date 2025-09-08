Джабари Паркър за Партизан, Желко Обрадович, Барселона и трофея в Евролигата

Партизан това лято (поне засега) привлече само три нови попълнения, а Джабари Паркър се смята за най-звучното от тях. Доскорошният играч на Барселона се представи много добре в първите две подготвителни срещи, които Партизан изигра в Италия, отбелязвайки 17 точки срещу Наполи и 8 срещу Виртус Болоня.

В интервю за портала Basketball Sphere Паркър за първи път разкри защо е решил да подпише с Партизан. И, разбира се, Желко Обрадович е бил един от най-решаващите фактори.

"Когато Партизан разбра, че има възможност да напусна Барселона, Обрадович веднага ми се обади и обясни колко сериозен е интересът. Неговият подход ми допада, напомня ми на треньорите, които съм имал в гимназията и колежа, дори на баща ми. Това е частта, която ми липсваше и вярвам, че той ще извади най-доброто от мен", разказа Паркър.

Избраният под №2 в Драфта на НБА през 2014 година от Милуоки Бъкс играч добави, че доскорошният му съотборник в испанския клуб, бившият капитан на "черно-белите" Кевин Пантер, му е обяснил какво го очаква в Партизан.

"Кевин ми разказа много за Партизан и Белград, само хубави неща. Разбира се, бих искал отново да играя с него, но в този момент исках точно този клуб. Чувството с тази група играчи е специално и вярвам, че можем да се борим за трофей в Евролигата. Барселона ми даде шанс и никога няма да забравя това. Уважавам клуба, организацията беше страхотна и това преживяване за мен е сбъдната мечта. Не ставаше въпрос за недоволство, просто исках нова промяна и предизвикателство. Нищо не отнемам от Барселона, но това беше предизвикателството, което исках", каза още игралият за няколко отбора в НБА в кариерата си Паркър.

