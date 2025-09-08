Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джабари Паркър за Партизан, Желко Обрадович, Барселона и трофея в Евролигата

Джабари Паркър за Партизан, Желко Обрадович, Барселона и трофея в Евролигата

  • 8 сеп 2025 | 20:47
  • 527
  • 0
Джабари Паркър за Партизан, Желко Обрадович, Барселона и трофея в Евролигата

Партизан това лято (поне засега) привлече само три нови попълнения, а Джабари Паркър се смята за най-звучното от тях. Доскорошният играч на Барселона се представи много добре в първите две подготвителни срещи, които Партизан изигра в Италия, отбелязвайки 17 точки срещу Наполи и 8 срещу Виртус Болоня.

В интервю за портала Basketball Sphere Паркър за първи път разкри защо е решил да подпише с Партизан. И, разбира се, Желко Обрадович е бил един от най-решаващите фактори.

"Когато Партизан разбра, че има възможност да напусна Барселона, Обрадович веднага ми се обади и обясни колко сериозен е интересът. Неговият подход ми допада, напомня ми на треньорите, които съм имал в гимназията и колежа, дори на баща ми. Това е частта, която ми липсваше и вярвам, че той ще извади най-доброто от мен", разказа Паркър.

Избраният под №2 в Драфта на НБА през 2014 година от Милуоки Бъкс играч добави, че доскорошният му съотборник в испанския клуб, бившият капитан на "черно-белите" Кевин Пантер, му е обяснил какво го очаква в Партизан.

"Кевин ми разказа много за Партизан и Белград, само хубави неща. Разбира се, бих искал отново да играя с него, но в този момент исках точно този клуб. Чувството с тази група играчи е специално и вярвам, че можем да се борим за трофей в Евролигата. Барселона ми даде шанс и никога няма да забравя това. Уважавам клуба, организацията беше страхотна и това преживяване за мен е сбъдната мечта. Не ставаше въпрос за недоволство, просто исках нова промяна и предизвикателство. Нищо не отнемам от Барселона, но това беше предизвикателството, което исках", каза още игралият за няколко отбора в НБА в кариерата си Паркър.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Апоел Тел Авив разби Виена, чака Балкан на финал в Ботевград

Апоел Тел Авив разби Виена, чака Балкан на финал в Ботевград

  • 8 сеп 2025 | 21:52
  • 2636
  • 2
Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

  • 8 сеп 2025 | 21:15
  • 1049
  • 0
Втори юноша ще бъде част от мъжкия отбор на Миньор 2015

Втори юноша ще бъде част от мъжкия отбор на Миньор 2015

  • 8 сеп 2025 | 21:05
  • 575
  • 0
Американско крило подсили Локомотив Пловдив

Американско крило подсили Локомотив Пловдив

  • 8 сеп 2025 | 20:27
  • 657
  • 0
Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

  • 8 сеп 2025 | 20:04
  • 1024
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Хареса ми, че имахме подобрения в доста елементи

Васил Христов пред Sportal.bg: Хареса ми, че имахме подобрения в доста елементи

  • 8 сеп 2025 | 19:46
  • 1286
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

  • 8 сеп 2025 | 20:08
  • 13999
  • 62
Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 35540
  • 47
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 19654
  • 19
Израел 1:0 Италия, автогол на "адзурите"

Израел 1:0 Италия, автогол на "адзурите"

  • 8 сеп 2025 | 21:46
  • 1443
  • 2
Квалификациите за Мондиал 2026: Голове на два от стадионите

Квалификациите за Мондиал 2026: Голове на два от стадионите

  • 8 сеп 2025 | 22:32
  • 17786
  • 3
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 14436
  • 11