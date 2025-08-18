Тотнъм обвърза Джед Спенс с дългосрочен договор

Десният бек на Тотнъм Джед Спенс подписа нов дългосрочен договор с клуба. Лондончани не посочват какъв е срокът на споразумението, но според английските медии контрактът е до 2029 години с опция за допълнителни 12 месеца. Той всъщност бе подписал четиригодишен договор през миналия октомври, но след добрите му изяви под ръководството на Томас Франк клубът е решил да му предложи по-добри условия. През миналия сезон той изигра 35 мача за “шпорите”.

25-годишният англичанин се представи много силно в мача за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен, след което започна и при победата над Бърнли в първия кръг от новия сезон в Премиър лийг. Тотнъм го привлече от Мидълзбро през лятото на 2022 година за 20 милиона паунда.

We are delighted to announce that Djed Spence has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025