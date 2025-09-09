Локо (София) с изненадващ трансфер, взе национал на България преди мача с Левски

Георги Минчев, който има няколко мача и за националния отбор на България, е футболист на Локомотив (София)! Днес нападателят подписа двугодишен договор със "столичните железничари".

През миналия сезон той игра във Втора лига на Турция, където отбеляза 12 попадения. През 2024 г. реализира 11 гола в 20 двубоя за кипърския АЕЛ Лимасол.

Минчев е преминал през всички национални гарнитури на България и има 13 мача за мъжкия национален отбор.



"Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Георги Минчев много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!", се казва в съобщението от "Надежда".



Минчев може да дебютира за новия си клуб още тази седмица в дербито с Левски.