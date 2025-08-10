11-те на Ботев и Локомотив (София)

Популярни
Ботев (Пловдив) посреща Локомотив (София) в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 21:15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и ще бъде ръководен от Георги Гинчев. Мачът е важен за двата отбора, които имат различни цели в първенството. Пловдивчани търсят първата си победа в шампионата, докато столичани се опитват да затвърдят доброто си представяне от началото на сезона.

Ботев ще бъде без наказаните Ивелин Попов и Андрей Йорданов.

БОТЕВ - ЛОКОМОТИВ 0:0

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 2. Габриел Нога, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 9. Димитър Митков, 17. Николай Минков, 25. Емануел Оджо, 28. Енрике Жоку, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев;

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Мартин Величков, 2. Джуниет Али, 5. Ерол Дост, 27. Патрик-Габриел Галчев, 4. Садио Дембеле, 31. Красимир Станоев, 91. Райън Бидунга, 22. Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 8. Луан Бой, 29. Анте Аралица;

