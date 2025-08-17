11-те на Лудогорец и Локомотив (София)

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Локомотив (София). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 5-ия кръг на efbet Лига.
ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0
Стартови състави:
Лудогорец: 1. Серджио Падт, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 8, Мунир Шуиар, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 29. Ерик Биле, 55. Идан Нахмиас, 99. Станислав Иванов
Локомотив (Сф): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 19. Митко Митков, 27. Патрик-Габриел Галчев, 5. Ерол Дост, 13. Диего Рапосо, 4. Садио Дембеле, 22.Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 7. Спас Делев, 77. Кауе Карузо
СЪДИЯ: Георги Кабаков
СТАДИОН: "Хювефарма Арена", Разград