Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

  • 31 авг 2025 | 13:08
  • 467
  • 1
Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

Полузащитникът Красимир Милошев отново е футболист на Локомотив (София). Юношата на "железничарите" подписа договор до лятото на 2026 година, съобщиха от клуба.

Милошев дебютира едва на 16 години за първия отбор и записа 168 мача и 6 гола с червено-черната фланелка. Бившият юношески национал изкара едногодишен престой в катарския Ал Маркия, а сега се завръща у дома. 

"Ръководството на Локомотив пожелава на Краси много здраве, щастие и радостни моменти в любимия клуб", се казва в съобщението на "железничарите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дубълът на Левски победи Оборище

Дубълът на Левски победи Оборище

  • 31 авг 2025 | 09:46
  • 1671
  • 0
ЦСКА поздрави Любослав Пенев

ЦСКА поздрави Любослав Пенев

  • 31 авг 2025 | 09:26
  • 3704
  • 6
Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

  • 31 авг 2025 | 09:15
  • 1409
  • 0
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 12194
  • 76
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 8648
  • 7
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 8382
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 10001
  • 5
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 10916
  • 51
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 12194
  • 76
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 8648
  • 7
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 8382
  • 4
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 215487
  • 889