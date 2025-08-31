Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

Полузащитникът Красимир Милошев отново е футболист на Локомотив (София). Юношата на "железничарите" подписа договор до лятото на 2026 година, съобщиха от клуба.



Милошев дебютира едва на 16 години за първия отбор и записа 168 мача и 6 гола с червено-черната фланелка. Бившият юношески национал изкара едногодишен престой в катарския Ал Маркия, а сега се завръща у дома.



"Ръководството на Локомотив пожелава на Краси много здраве, щастие и радостни моменти в любимия клуб", се казва в съобщението на "железничарите".