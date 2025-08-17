Бивш капитан на Локомотив (София) ще играе в Гърция

Полузащитникът Валентин Николов е най-новото попълнение на гръцкия втородивизионен Македоникос Неаполис, обявиха от клуба.

Роденият през 2003 г. футболист за последно игра за Септември София, като взе участие в само 5 мача през пролетния полусезон. Преди това Николов защитаваше цветовете на Локомотив София, в чиято школа израства и дори стана капитан на мъжкия отбор на столичните "железничари".

Ето какво каза той след трансфера си в Гърция:

"Чувствам се много добре, че дойдох в Македоникос. Знам, че има много млади играчи, които се състезават за клуба и съм щастлив да съм тук. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си за Македоникос".