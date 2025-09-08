Нападател на Ювентус отпадна от състава на Португалия

Нападателят на Ювентус Франсиско Консейсао напусна лагера на Португалия поради контузия е участието му в предстоящото дерби с Интер е под въпрос.

От националния отбор на Португалия потвърдиха, че Консейсао днес е напуснал лагера поради муксулен проблем, но не дадоха повече информация за контузията му. Той ще пропусне утрешния мач на иберийците срещу Унгария от световните квалификации.

❗️BREAKING: Francisco Conceição has been officially excluded from the Portugal squad due to injury. pic.twitter.com/TpNcfG42Vu — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 8, 2025

22-годишният играч бе титуляр в първите два мача на Ювентус този сезон, а "бианконерите" стартираха с две победи. Ако той не се възстанови за дербито с Интер, е възможно новото попълнение Едон Жегрова да получи шанс за изява или Тюн Копмайнерс да бъде използван на позицията на португалеца.