  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 2799
  • 9

Селекционерът на младежкия национален тим на България - Александров Димитров, е един от разглежданите варианти за треньор на "А" отбора, научи Sportal.bg.

Очаква се по-късно днес да стане ясно бъдещето на Илиан Илиев, като е много вероятно досегашният наставник на "лъвовете" да напусне поста си след негативните резултати.

Днес ще има разговор между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и Илиан Илиев, след която ще стане ясно как ще се процедира с поста на селекционер на България. Припомняме, че преди два дни трикольорите паднаха с 0:3 от Грузия в световна квалификация.

