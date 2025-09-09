Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Селекционерът на младежкия национален тим на България - Александров Димитров, е един от разглежданите варианти за треньор на "А" отбора, научи Sportal.bg.

Очаква се по-късно днес да стане ясно бъдещето на Илиан Илиев, като е много вероятно досегашният наставник на "лъвовете" да напусне поста си след негативните резултати.

Днес ще има разговор между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и Илиан Илиев, след която ще стане ясно как ще се процедира с поста на селекционер на България. Припомняме, че преди два дни трикольорите паднаха с 0:3 от Грузия в световна квалификация.