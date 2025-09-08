Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Стилиян Петров: Който казва, че толкова си можем, е от зависимия контингент

Стилиян Петров: Който казва, че толкова си можем, е от зависимия контингент

  • 8 сеп 2025 | 16:20
  • 3289
  • 3

Бившият капитан на България - Стилиян Петров, пусна пост в социалните мрежи относно националния отбор.

Петров написа, че "тези, които излизат и казват че всичко се е знаело, представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент." "Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят", допълни бившият национал.

Цялото обръщение на Стилиян Петров без редакторска намеса: 

"Здравейте момчета,

Нашият любим национален отбор за момент се е сринал в бездната, но в сърцата ни вие сте тези които можете да промените това

Мамо и татко, чуйте молбата ми: откажете се от лукса на живота само този път, за да ме заведете да стана свидетел на историческия мач България-Испания. Докато се замисляме, решавайки да предприемем пътуването, стъпките ни са водени от невинното очакване на дете, чиито мечти разпалват пламъците на надеждата в нас.

При пристигането на стадиона очите на детето блестят като маяци, а усмивката му е заразителна, напомняйки ни, че най-голямата радост често надхвърля материалните жертви. Стадионът пулсира със световна жар, обгърнат от море от трикольорни знамена, които се развяват с безкомпромисна гордост. Докато нашият национален химн отеква, той изпраща трепет през всяко българско сърце на стадиона и пред екрана, свързвайки ни в неизказан пакт за лоялност и любов към футбола дори и в трудните за българския футбол моменти.

Този мач, кулминацията на безсънните нощи за нетърпеливия млад фен, е нищо друго освен мечта. Той чака с нетърпение да зърне звезди като Ямал, Родри и Уилямс, както и нашите български футболисти.

Успех момчета, тези които излизат и казват че всичко се е знаело,представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент. Винаги поемайте отговорността дори и в най-тежките моменти. Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят и никога не се отказват. Никога не се примирявайте. Така както българския фен."

