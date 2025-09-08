Популярни
Стилиян Петров: Как играха българи юнаци?

  • 8 сеп 2025 | 09:35
  • 245
  • 0

Бившият капитан на националния отбор на България - Стилиян Петров използва социалните мрежи, за да попита как са се представили националите при загубата от Грузия с 0:3 в Тбилиси в квалификационната среща между двата отбора за Мондиал 2026.

"Как играха Българи Юнаци. Нямах възможност да гледам мача?", написа Петров.

Напълно възможно е той просто да пита риторично за представянето на родните "лъвове" на стадион "Борис Пайчадзе".

След изиграването на първите два мача от квалификациите България има две загуби с по 0:3 от Испания и Грузия, като се намира на последната четвърта позиция в групата без спечелена до момента точка.

