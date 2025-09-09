Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

Размяната на позициите на пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис след боксовете в Гран При на Италия остава една от популярните теми в седмицата след състезанието на “Монца”. Норис и Пиастри се движеха втори и трети, Оскар спря първи в бокса за нови гуми, след него влезе Норис, но неговият бокс беше с 3 секунди по-бавен, тъй като механикът на предна лява гума имаше проблем със затягането на гайката.

Така Пиастри излезе пред Норис, но от бокса наредиха на австралиеца да пропусне британеца пред себе си, за да се възстанови оригиналната им подредба. Пиастри изрази несъгласие по радиото, но пропусна Ландо, а след състезанието двамата плюс шефът има Андреа Стела обясниха, че това е било честното решение.

Но това решение на Макларън предизвика много критики сред феновете, а Макс Верстапен дори се засмя по радиото, когато научи, че заради бавния бокс на Ландо двамата пилоти на Макларън са си разменили местата.

Реакцията му е интересна с оглед на лошата история, която има Ред Бул с използването на заповеди от бокса, но също така и дава и тема за размисъл какво би се случило ако Макс се беше оказал в тази ситуация.

Първо, ако Макс беше в ролята на Ландо, най-вероятно по радиото щяха да се включат всички шефове на тима и инженери, за да накарат съотборникът му да го пропусне и след това всички те плюс Макс щяха да обясняват един през друг, че това е нормалното и справедливо решение.

Но какво щеше да стане, ако Макс се беше озовал в ролята на Пиастри и се беше оказал пред своя съотборник, възползвайки се от проблемите му? Отговорът дойде от самия Макс.

След състезанието на “Монца” Верстапен се опита да се измъкне от темата, но журналистите демонстрираха упорство и в крайна сметка стигнаха до важния отговор.

“Знам, че искате забавен отговор по тази тема, но това, което стана в Макларън не е мой проблем. По-добре да не говорим за това - съпротивлява се Макс, но след това все пак отговори какво щеше да стане ако той беше на мястото на Пиастри. - Аз не бих направил това, което направи Оскар.”

