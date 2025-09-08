Популярни
Ландо Норис: Няма вече „папая правила“, всичко е честна битка

  • 8 сеп 2025 | 20:18
  • 160
  • 0

Част от публиката на Гран При на Италия освирка Ландо Норис при качването му на подиума на „Монца“ заради това, че от Макларън наредиха на Оскар Пиастри да му върне второто място, което той загуби заради по-бавен бокс.

„Не знам защо феновете ме освиркаха, чух ги. Но чух, че аплодисментите са по-силни от освиркванията, а това е най-важното – обясни Норис. – Вече няма „папая правила“, никога не е имало нещо такова. Основното нещо, всичко е честна битка.

„Вече няма значение какво се е случило в миналото, ние правим това, което смятаме, че е правилно. Що се отнася до правилата на Макларън за това как трябва да се състезаваме с Оскар, това е текст една страница, даже няма и цяла страница.“

Снимки: Gettyimages

