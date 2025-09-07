Пиастри: Беше честно да си разменим позициите с Ландо

Оскар Пиастри завърши трети на „Монца“ и се изказа положително за решението на Макларън да върне второто място на Ландо Норис след проблемите на британеца в бокса.
„Не мога да кажа, че съм щастлив, но не съм и много разочарован – заяви лидерът в класирането във Формула 1. – Ясно е, че днес като отбор нямахме темпото, за да се борим с Макс.
„В първата половина имах проблеми с баланса на колата. След това, когато средно твърдите гуми се поизносиха нещата се подобриха. Но в един момент вече трябваше да спираме в бокса. Не мисля, че днес имахме много пропуснати възможности, нямахме темпо, вчера не се справихме добре и в квалификацията.
„Ландо беше пред мен през цялото състезание и нямам проблеми с това решение на тима. Но определено ще дискутираме това, което се случи.
„Ние сме един тим, един екип, едни и същи механици, залогът е много висок, както за нас, така и за тима. Мисля, че днес решението да си разменим позициите с Ландо беше честно.“
Снимки: Gettyimages