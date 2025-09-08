Популярни
Вилньов с унищожителна критика към Антонели след „Монца“

  • 8 сеп 2025 | 22:16
Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов отново критикува представянето на Андреа Кими Антонели, който и на „Монца“ получи наказание заради избутването на Алекс Албон извън пистата, а преди това направи лош старт и се озова в дъното на топ 10.

„Не знам, вижте какво прави Бортолето, също новак, но в Заубер, добри резултати, печели точки, кара солидно – обясни Вилньов пред F1TV. – Антонели кара за Мерцедес, през зимата направи много тестове по програмата с по-старите коли. Той влезе във Формула 1 подготвен.

„Що се отнася до инцидента с Алекс Албон, не може да правиш такива неща във Формула 1, това се случва във Формула 4, но и там не трябва да се прави. Той извади късмет, че го наказаха само с 5 секунди.

„Антонели плаща цената за вниманието, което получи при влизането си във Формула 1, той дойде с много шум, следващият Макс Верстапен, следващият Люис Хамилтън, а той всъщност сменя Люис Хамилтън. Когато влизаш с толкова шум в спорта, трябва да си на нивото, на което беше Макс, когато дебютира, на нивото на Люис в първата му година. Но това не се случва и Антонели не постига прогрес. Това е най-големият проблем.“

