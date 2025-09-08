Популярни
Макс Верстапен официално ще дебютира в „Зеления ад“

  • 8 сеп 2025 | 16:11
Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се готви за дебюта си в състезание за издръжливост с GT3 автомобил на Северната дъга на „Нюрбургринг“, която преди години Джеки Стюърт кръсти „Зеления ад“.

27-годишният Макс направи тест на Северната дъга по-рано тази година на Северната дъга с Ферари 296 GT3 като използва псевдонима Франц Херман, а официалният му тестов дебют там е насрочен за събота, 13 септември.

Информацията е на германското списание auto motor und sport, като изданието прави уточнението, че в петък Макс трябва да издържи теоретичния изпит за състезанията на Северната дъга. Въпреки четирите си световни титли във Формула 1 Макс се води новак в надпреварите на Северната дъга и е задължително да положи такъв изпит преди да получи право да кара в тренировките.

Ако всичко мине добре, Макс ще получи право да стартира в 9 кръг на шампионата NLS, който е базира на „Нрбургринг“, като състезанието ще се проведе на 27 септември.

