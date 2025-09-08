Наказателни точки за Беарман и Антонели на „Монца“

Оливър Беарман от Хаас и Андреа Кими Антонели от Мерцедес си тръгнаха с наказателни точки от „Монца“ след финала на Гран При на Италия. Беарман с две, а Антонели – с една.

Беарман беше наказан за удара с Карлос Сайнц в четвъртия завой, след който и двамата се завъртяха, но успяха да продължат. Пилотът на Хаас беше санкциониран с 10 секунди плюс двете наказателни точки.

Nip and tuck between Charles and Oscar at the start of the race ⚔️🍿#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/DDlIpJjjEv — Formula 1 (@F1) September 8, 2025

Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент

Антонели пък получи 5 секунди, затова, че избута извън пистата Алекс Албон и една наказателна точка, като това е вторият пореден уикенд за италианеца след този на „Зандвоорт“, в който той получава санкция.

Беарман вече има 10 наказателни точки, събрани в последните 12 месеца. На 1 декември две от тези точки ще бъдат заличени, но ако дотогава той си заработи още два пункта, то ще пропусне едно състезание. Антонели не е толкова застрашен, тъй като има само 5 наказателни точки досега.

В Уилямс отчетоха скорост като на лидерите на „Монца“

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages