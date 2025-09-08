Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Наказателни точки за Беарман и Антонели на „Монца"

Наказателни точки за Беарман и Антонели на „Монца"

  • 8 сеп 2025 | 14:51
  • 399
  • 0

Оливър Беарман от Хаас и Андреа Кими Антонели от Мерцедес си тръгнаха с наказателни точки от „Монца“ след финала на Гран При на Италия. Беарман с две, а Антонели – с една.

Беарман беше наказан за удара с Карлос Сайнц в четвъртия завой, след който и двамата се завъртяха, но успяха да продължат. Пилотът на Хаас беше санкциониран с 10 секунди плюс двете наказателни точки.

Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент
Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент

Антонели пък получи 5 секунди, затова, че избута извън пистата Алекс Албон и една наказателна точка, като това е вторият пореден уикенд за италианеца след този на „Зандвоорт“, в който той получава санкция.

Беарман вече има 10 наказателни точки, събрани в последните 12 месеца. На 1 декември две от тези точки ще бъдат заличени, но ако дотогава той си заработи още два пункта, то ще пропусне едно състезание. Антонели не е толкова застрашен, тъй като има само 5 наказателни точки досега.

В Уилямс отчетоха скорост като на лидерите на „Монца“
В Уилямс отчетоха скорост като на лидерите на „Монца“
 Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Снимки: Gettyimages

