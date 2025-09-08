Лоусън и Цунода успяха да ядосат доктор Марко

Популярни
  • 8 сеп 2025 | 20:28
  • 970
  • 1

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко се ядоса на битката на Лиам Лоусън и Юки Цунода на „Монца“, която доведе до удар между двамата и може да има сериозни последици за бъдещето им.

След финала Лоусън призна, че вече не мисли за завръщане в Ред Бул, а уточни, че се „надява да си намери място във Формула 1 някъде“ за следващия сезон. В същото време шансовете на Цунода да остане в Ред Бул се оценяват на нула, а все по-вероятно изглежда, че мястото ще получи Исак Хаджар.

„Ударът с Лоусън от нашия отбор беше невероятно глупав – изригна доктор Марко по адрес на Цунода. – Изглежда, че това доведе до още повече поражения по колата.“

Очаква се, че до октомври в Ред Бул ще са готови с решението кой да е съотборник на Макс Верстапен догодина, като вече се появяват мнения, че желаещите да карат в тима не са особено много и освен Хаджар, всъщност няма други.

Снимки: Gettyimages

