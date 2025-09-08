Локомотив (Пловдив) привлече крило

Локомотив (Пловдив) представи нов футболист. Това е крилото Крист Н’Да Лонгвил, който пристига от отбора на Старс Олимпик. 19-годишният флангови нападател подписва договор с тима от “Лаута” за три години.

Ето какво пишат от Локомотив:

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Крист Н'Да Лонгвил. Крилото е поредното ново попълнение за това лято. Лонгвил е с контракт за три години, като е привлечен с договор за трансфер от ФК Старс Олимпик.

Крист Лонгвил e роден на 30.06.2006 година в Кот д'Ивоар. През своята кариера се е състезавал за ФК Старс Олимпик. Младият талант е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на турнира.

ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Крист Лонгвил с екипа на „черно-белите“!