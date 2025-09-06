Крушарски: Локо има дълг лично към мен

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски говори по актуални теми свързани с “черно-белите” пред “Цената на успеха”. Колоритният бос открехна завесата и около базата на “смърфовете” в ЖК Тракия.

“За мен Локомотив се превърна в интрига и кауза, за да докажа, че в България може да се правят пари. Преди време бях достигнал до някъде. Малко не ми достигна да завъртя колелото и да тръгне локомотивът по надолнището. Наложи ми се да търся партньори. Така след 2 години и половина отново трябваше да се върна и да започна отначало.

Аз от дребни сметки актив не правя. Аз съм възпитан като правя нещо, да го правя като хората. Това, че съм дал 5000 лева какъв актив е? Че съм платил на Локомотив да има къде да спи? Аз съм го спасявал не само веднъж, много пъти съм го спасявал този клуб. Локомотив за да го спасиш, трябва да направиш ред и порядък. Моят бюджет е толкова колкото имам. Някои от псевдо феновете, има много такива за жалост, продължават да се снимат с купите и след това да плюят. На българина най-хубавата му черта е плюенето. Аз съм доказал, че от мен става нещо.

Когато направих двете игрища, тогава най-много ме заболя. Някои хора, та даже и част от моите футболисти казаха: Това ли си направил ти, тази ливада? Само, че за да станат хубави терени, първо трябва да се направи ливада. В момента игрищата в Тракия разполагат с най-добрите терени в Пловдив. Сега трябва да направим съблекалните и нещата ще се получат.

Аз си правя кефа, харча си парите за кеф. Моите внуци и правнуци си изкарват парите сами. За мен това е кауза и ще продължавам да я гоня докато съм жив. Това обаче не е само Локомотив, вижте Рилски Спортист. Тази година ще се борят за влизане във Втора лига. Бил съм давал парите на Локомотив назаем, ами как да ги давам? На феновете отношението към собственика какво е? Локомотив към мен има дълг да, но лично към мен, не към фирмата. Към фирмата има малко задължение”, допълни Крушарски.