Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович

Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович

  • 6 сеп 2025 | 14:52
  • 931
  • 0
Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски направи любопитни коментари относно капитана на тима Димитър Илиев в предаването "Цената на успеха“.

"Не ме интересува Митко Илиев как ще реагира на тези мои думи. Аз съм го оставил в отбора, за да помага, когато има нужда. Той вече е на преклонна възраст. Футболът дава много, но и взима много. Няма как вече да играе по 90 минути“, заяви Крушарски.

Босът на "черно-белите“ припомни и заслугите на Илиев в клуба: "Преди можеше да играе по пълни мачове, беше носител на Купата, Футболист на годината два пъти, но това е благодарение на колектива и… кофти характера на Бруно Акрапович.“

Крушарски коментира и влиянието на бившия треньор на Локо Пловдив:

"Бруно въведе тренировки в 7 часа сутринта. Може би затова Митко му се е разсърдил. Но Илиев трябва да е благодарен, защото по това време успя да стане Футболист на годината два пъти. Двете купи и Суперкупата са благодарение на реда, установен от Акрапович.“

С думите си Крушарски поставя акцент върху ролята на дисциплината и колектива в успехите на клуба, докато същевременно подчертава, че футболистите, дори и легенди като Илиев, имат своите физически ограничения с времето.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още проблеми за Квадво Дуа

Още проблеми за Квадво Дуа

  • 6 сеп 2025 | 09:41
  • 2812
  • 1
Националите отлетяха за Грузия

Националите отлетяха за Грузия

  • 6 сеп 2025 | 09:30
  • 4375
  • 4
Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

  • 6 сеп 2025 | 09:01
  • 11023
  • 11
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 23487
  • 49
Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

  • 5 сеп 2025 | 21:49
  • 2384
  • 2
Никола Илиев: Искахме да премажем противника

Никола Илиев: Искахме да премажем противника

  • 5 сеп 2025 | 21:37
  • 2949
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 312
  • 0
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 23487
  • 49
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
  • 11474
  • 4
Започва кръгът във Втора лига

Започва кръгът във Втора лига

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 4674
  • 7
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 21228
  • 24
Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 13:50
  • 14215
  • 0