  3. Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

  • 5 сеп 2025 | 09:27
  • 468
  • 0

Локомотив (Пловдив) чака още нови попълнения. Треньорът Душан Косич ще получи чуждестранни футболисти за край на селекцията. Собственикът на "черно-белите" Христо Крушарски е дал зелена светлина за привличането на въпросните играчи и от "Лаута" са се задействали, пише "Тема Спорт".

Причината е силният старт на "смърфовете" в шампионата. От началото на сезона Локомотив (Пловдив) не познава горчивия вкус на загубата, като в седемте си двубоя постигна четири победи и записа три равенства при голова разлика 8:4. В момента тимът е на третата позиция в класирането на една точка зад лидерите Лудогорец и Левски.

Локомотив (Пд) пусна двойни билети за мачовете с Лудогорец и Левски
Локомотив (Пд) пусна двойни билети за мачовете с Лудогорец и Левски

До момента "черно-белите" привлякоха десет нови футболисти. Това са Енцо Еспиноса, Николай Николаев, Ивайло Марков, Каталин Ицу, Адриан Кова, Мартин Атанасов, Лукас Раян, Мартин Русков, Франсиско Политино и Петър Зовко. През пролетта под наем на "Лаута" игра Парвиз Умарбаев, който в крайна сметка остана под Тепетата след приключване на взаимоотношенията си с ЦСКА 1948. Смърфовете привлякоха това лято и нападателя Ахмад Кхалайла, но израелецът напусна преди началото на кампанията.

