Още един европейски шампион с Португалия е част от "Мача на легендите"

Още един от европейските шампиони с Португалия се включи в "Мача на легендите" и това е Бруно Алвеш. "Разчитам на всички вас през септември за благотворителния мач на легендите. До скоро", сподели Алвеш в специално видео за мача. Футболният празник ще се проведе на 15 септември в Лисабон на стадиона на Спортинг “Жозе Алваладе”.

Бруно Алвеш се присъединява към португалския тим, в който са хора като Нани, Пепе, Рикардо Карвальо, Фабио Коентрао, Маниш, Деко, Жозе Босингва и Витор Баия, Тиаго Мендеш, Нуно Гомеш, Шимао.

Този португалски звезден състава ще се сблъска със силната конкуренция на състава на Световните легенди. Там ще бъдат и легендите на родния футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков. Към състава на Световните легенди се включват футболисти като Карлес Пуьол (Испания), Роберто Карлош (Бразилия), Петер Шмайхел (Дания), Едвин ван дер Сар (Нидерландия), Кафу (Бразилия), Хавиер Санети (Аржентина), Диего Лугано (Уругвай), Леонардо Бонучи (Италия), Гайска Мендиета (Испания), Юри Джоркаеф (Франция), Кристиан Карамбьо (Франция), Марек Хамшик (Словакия), Йоргос Карагунис (Гърция), Георге Хаджи (Румъния), Хенрик Ларсон (Швеция), Шота Арвеладзе (Грузия), Хавиер Савиола (Аржентина) и Роналдиньо (Бразилия).

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

