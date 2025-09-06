Ван дер Сар: Нямам търпение за благотворителния мач на легендите

Легендарният вратар Едвин ван дер Сар също ще бъде част благотворителния “Мач на легендите", който ще се проведе на 15 септември в Лисабон. Бившият вратар на Аякс, Ювентус и Манчестър Юнайтед ще бъде част от отбора на световните легенди, част от който ще бъдат героите от САЩ'94 Христо Стоичков и Красимир Балъков.

“Ще се видим скоро в Лисабон за благотворителния мач на легендите. Нямам търпение”, сподели Ван дер Сар в специално видео.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

В състава на световните легенди освен Христо Стоичков и Красимир Балъков ще бъдат още Петер Шмайхел, който ще е треньор, както и Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Петер Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Карлес Пуйол, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Марко Матераци, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен и Хенрик Ларсон.

Португалската селекция от легенди ще бъде с капитан Луиш Фиго, а към нея ще се присъединят и герои от историческата победа на Евро 2016 като Рикардо Куарешма, Нани, Елизеу, Пепе и Рикардо Карвальо. Победители в Шампионската лига като Фабио Коентрао, Маниш, Уго Алмейда, Витор Баия, Жозе Босингва и Деко също ще присъстват на тази специална вечер, както и други известни португалски легенди, сред които Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Хелдер Пощига, Нуно Гомеш и Шимао. Отборът ще бъде воден от друг носител на Шампионската лига – Кощиня.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.