  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любопитни факти от събота и неделя на "Монца"

Любопитни факти от събота и неделя на "Монца"

  • 8 сеп 2025 | 16:39
  • 294
  • 0

В събота Макс Верстапен спечели квалификацията за Гран При на Италия на „Монца“ и записа петия си полпозишън за сезона и общо 45-и в кариерата. С това си постижение Макс изпревари другия 4-кратен световен шампион на Ред Бул Себастиан Фетел, който има 44 спечелени квалификации.

Това се оказа и първият полпозишън на Ред Бул на „Монца“ след прехода към хибридни задвижващи системи във Формула 1, а с време 1.18,792 минути Макс записа и най-бързата обиколка в историята на Формула 1 със средна скорост 264,682 км/ч.

Макс Верстапен официално ще дебютира в „Зеления ад“
Макс Верстапен официално ще дебютира в „Зеления ад“

Исак Хаджар за първи път в кариерата си във Формула 1, която стартира тази година, отпадна в първата част на квалификацията. Също в първата част отпадна и Ланс Строл – за 11-и път от 16 опита този сезон – това е нов рекорд във Формула 1.

В неделя Макс записа трета победа за сезона в Гран При на Италия, като това е победа №66 за него във Формула 1 и трета в последните 4 години на „Монца“.

Строл вече спря да дава смислени отговори пред медиите
Строл вече спря да дава смислени отговори пред медиите

Ландо Норис за седми път този сезон финишира седми и записа 13-и подиум в хода на кампанията и общо 39-и в кариерата му. Така Ландо се изравни по брой подиуми със Серхио Перес.

С третото си място Оскар Пиастри вече има 42 поредни състезания, в които е спечелил точки. В тази класация води Люис Хамилтън с 48 поредни състезания с точки, следван от Верстапен с 43.

И за първи път от 2010 година насам първите трима на финала се оказаха в същия ред, в който стартираха състезанието.

Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент
Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент
Снимки: Gettyimages

