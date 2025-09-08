Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент

Шефът на Мерцедес Тото Волф също коментира ситуацията в Макларън в Гран При на Италия вчера, където след боксовете наредиха на Оскар Пиастри да върне второто място на Ландо Норис, който загуби време при смяната на гуми.

„Не искам да казвам дали това е правилно или не – обясни Волф. – Но ми е интересно какъв ще е крайният резултат от това. В Макларън създадоха интересен прецедент, за който след това ще има желание да се повтори.

„А ако тимът допусне още една грешка и този път не става въпрос за спиране в бокса? Пак ли ще им разменят местата на пистата? Колко далеч може да се стигне в тази посока?

„Но от друга страна, не е честно заради грешка на отбора пилотът да губи точки, който се опитва да догони съотборника си. Мисля, че в края на сезона ще получим отговор на това дали това решение е било правилно, тогава битката за титлата ще е още по-оспорвана.“

