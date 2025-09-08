Популярни
Строл вече спря да дава смислени отговори пред медиите

  • 8 сеп 2025 | 16:23
  • 910
  • 0

Канадският пилот на Астън Мартин Ланс Строл завърши последен, 18-и в Гран При на Италия вчера, като той стигна до финала на 1 обиколка от победителя Макс Верстапен. След състезанието Строл, който и без това не обича да говори много пред медиите, се опита да се измъкне от въпросите на репортерите с безсмислени и пределно лаконични отговори.

На въпроса дали стратегията му да кара почти 50 обиколки с един комплект гуми се е оправдал, Ланс отвърна с простичкото „Да“ и реши да не дава повече подробности.

Когато го попитаха дали има какво още да добави за състезанието, той предпочете да замълчи. С мълчание беше посрещнат и въпросът за наказанието на Естебан Окон, който го избута извън трасето.

Но пък, когато се стигна до питането дали има нещо позитивно в представянето му на „Монца“, Строл успя да събере две думи в отговора си: „Не много“. И дотам.

В този момент се намеси пресаташето на тима, за да сложи край на неудобната ситуация, но последва още въпрос на Окон, на който Строл само сви рамене и каза, че няма какво да добави.

Снимки: Gettyimages

