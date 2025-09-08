В Уилямс отчетоха скорост като на лидерите на „Монца“

В защитата на петото място на Уилямс в класирането на конструкторите във Формула 1 Алекс Албон донесе ценни точки на тима със седмото си място в Гран При на Италия на „Монца“. Така авансът на Уилямс пред Астън Мартин в битката за това пето място е вече 24 пункта.

„На „Монца“ имахме фантастична стратегия и отлично състезателно темпо – обясни Албон. – И това ни осигури едно отлично състезание. Ние се бяхме подготвили за тежка битка, но аз бях първият, който спря в бокса за твърдите сликове и това се оказа правилното решение – оттам нататък състезанието тръгна още по-добре за нас, колата ни беше бърза и нямах никакви проблеми с управлението.

„Що се отнася до баланса на автомобила, състезанието на „Монца“ беше едно от най-добрите за нас през цялата година. В част от надпреварата скоростта ни беше съизмерима и дори същата като тази на лидерите. Това е отлична новина, тъй като ние изостанахме в квалификацията, което пък беше неприятната изненада.“

Снимки: Gettyimages