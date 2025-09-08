Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Уилямс отчетоха скорост като на лидерите на „Монца“

В Уилямс отчетоха скорост като на лидерите на „Монца“

  • 8 сеп 2025 | 14:42
  • 493
  • 0

В защитата на петото място на Уилямс в класирането на конструкторите във Формула 1 Алекс Албон донесе ценни точки на тима със седмото си място в Гран При на Италия на „Монца“. Така авансът на Уилямс пред Астън Мартин в битката за това пето място е вече 24 пункта.

„На „Монца“ имахме фантастична стратегия и отлично състезателно темпо – обясни Албон. – И това ни осигури едно отлично състезание. Ние се бяхме подготвили за тежка битка, но аз бях първият, който спря в бокса за твърдите сликове и това се оказа правилното решение – оттам нататък състезанието тръгна още по-добре за нас, колата ни беше бърза и нямах никакви проблеми с управлението.

Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент
Тото Волф: В Макларън създадоха интересен прецедент

„Що се отнася до баланса на автомобила, състезанието на „Монца“ беше едно от най-добрите за нас през цялата година. В част от надпреварата скоростта ни беше съизмерима и дори същата като тази на лидерите. Това е отлична новина, тъй като ние изостанахме в квалификацията, което пък беше неприятната изненада.“

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лоран Мекис: 1500 човека направиха тази победа възможна

Лоран Мекис: 1500 човека направиха тази победа възможна

  • 7 сеп 2025 | 22:24
  • 2959
  • 2
Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

  • 7 сеп 2025 | 21:03
  • 3106
  • 2
Ландо Норис: Боксът ми се стори много дълъг

Ландо Норис: Боксът ми се стори много дълъг

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 2656
  • 0
Фредерик Васьор: Люис Хамилтън се завърна

Фредерик Васьор: Люис Хамилтън се завърна

  • 7 сеп 2025 | 19:37
  • 3852
  • 1
Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

  • 7 сеп 2025 | 19:27
  • 7554
  • 3
Андреа Стела: Размяната на позициите беше правилното решение

Андреа Стела: Размяната на позициите беше правилното решение

  • 7 сеп 2025 | 19:14
  • 1995
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 5742
  • 8
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 7378
  • 4
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 56490
  • 27
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 24224
  • 56
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 27634
  • 9
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 12489
  • 2