Де Бройне и Доку поведоха Белгия към бой над Казахстан

Националният отбор на Белгия унищожи с 6:0 гостуващата селекция на Казахстан в двубоя помежду им от световните квалификации в група „J“ на зона „УЕФА“. Над всички на терена беше звездата Кевин Де Бройне със своите два гола и една асистенция, а Жереми Доку не му отстъпи със своите две попадения.

Въпреки че доминираха през цялото първо полувреме, домакините трябваше да почакат до заключителните му минути, за да открият резултата. Това стана в 42-рата, когато Де Бройне се разписа с изумителен шут от границата на наказателното поле. Още при следващата атака именно опитният плеймейкър асистира на Доку, който се разписа с мощен изстрел.

„Червените дяволи“ показаха по-голяма ефективност в ударите си през второто полувреме, когато отбелязаха още четири попадения. Още в 51-вата минута Никола Раскин имаше късмета да се разпише, след като топката рикошира в протегнатия му крак след удар в близката греда на Доку. След час игра крилото на Манчестър Сити все пак успя да отбележи втория си гол в двубоя след удар от малък ъгъл.

Two goals for Jeremy Doku as Belgium lead 4-0 against Kazakhstan. 🇧🇪💫 pic.twitter.com/pUJRcaQI4l — City HQ (@City_HQs) September 7, 2025

Съставът на Руди Гарсия обаче продължи да натиска, което даде резултат в заключителните минути. В 84-тата Де Бройне също стигна до второ попадение в срещата, след като се възползва от асистенция на Алексис Салемакерс. В 87-ата минута именно след ново подаване на играча на Милан Тома Мюние оформи крайното 6:0 с далечен шут, а с два голови паса завърши и Шарле Де Кетеларе.

Belgium flex their power in World Cup qualifying with a 6-goal rout of Kazakhstan 🇧🇪 pic.twitter.com/pF8TdfPx2x — OneFootball (@OneFootball) September 7, 2025

Така Белгия се изкачи на второто място в групата с актив от 10 пункта, изпреварвайки третия Уелс само по голова разрика. Лидерът Северна Македония е с 11 точки, но и един изигран мач повече. Казахстан пък остана на предпоследната четвърта позиция със своите 3 пункта, докато пълният аутсайдер Лихтенщайн е на дъното без актив.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages