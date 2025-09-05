Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лихтенщайн
  Белгия взе задължителни три точки, Де Бройне и Тилеманс с голове

Белгия взе задължителни три точки, Де Бройне и Тилеманс с голове

  • 5 сеп 2025 | 00:05
  • 699
  • 0
Белгия взе задължителни три точки, Де Бройне и Тилеманс с голове

Отборът на Белгия не допусна изненада и взе задължителните три точки при визитата си на Лихтенщайн в срещата от 5-ия кръг на група “J” в квалификациите за Мондиал 2025 в зона “УЕФА”.

“Червените дяволи” отнесоха скромния съперник с 6:0 и се доближиха на точка от второто място, което към момента заема тимът на Северна Македония, но и западните ни съседи имат мач повече от белгийците. Лихтенщайн от своя страна е на дъното без спечелени точки в четирите си мача до този момент от квалификационния цикъл.

Междувременно в другия мач от групата лидерът Уелс надви тима на Казахстан с минималното 1:0.

Уелс измъкна труден успех в Казахстан
Уелс измъкна труден успех в Казахстан

Домакините от Лихтенщайн опитаха да се противопоставят на далеч по-класния съперник, но половин час след началото се пропукаха и резултатът бе открит от Максим Де Кайпер (29’). След почивката “червените дяволи” окончателно убиха интригата с нови попадения на Юри Тилеманс (46’) и Артур Теате (60’), а разгромът бе оформен от Кевин Де Бройне (62’). Междувременно Тилеманс (70’) се разписа за втори път, след като двайсетина минути преди края на редовното време реализира дузпа, а шестият гол в срещата отбеляза Малик Фофана (90’+1) в продължението.

В следващия си мач от група “J” Лихтенщайн ще гостува на Северна Македония, докато Белгия приема Казахстан. И двата мача са в края на тази седмица – на 7-и септември (неделя).

