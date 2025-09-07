Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Лоран Мекис: 1500 човека направиха тази победа възможна

Лоран Мекис: 1500 човека направиха тази победа възможна

  • 7 сеп 2025 | 22:24
  • 395
  • 0

Днес Лоран Мекис записа първата си победа начело на Ред Бул във Формула 1, но французинът побърза да заяви, че той няма принос за успеха, а той се дължи на усилената работа на екипа.

„В такъв момент си мисля за екипа в Милтън Кийнс, за работата в началото на сезона, когато тимът записа труден старт, когато нещата не се получаваха, а ние искахме да ги накараме да работят.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

„Когато ти липсва темпото, то започваш да се съмняваш във всичко, това е конкуренцията, съмняваш се във всичко.

„Но тимът продължи да работи и подлагаха всичко на проверка. Невинаги получавахме положителна обратна връзка от пистата, за разлика от днес. Затова мисля за екипа в Милтън Кийнс, тъй като хората там работят усилено и никога не се предават.

Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!
Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

„Моят принос за тази победа е нулев, сериозен съм – допълни Лоран. – 1500 човека работят по това колата да стане по-бърза, техният принос ни прави по-бързи, те печелят стотните и хилядните, те ни дават възможност за повече и различни настройки, те създават новите компоненти. 1500 човека направиха тази победа възможна.“

Верстапен: Темпото ни се оказа по-добро от очакваното
Верстапен: Темпото ни се оказа по-добро от очакваното
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

  • 7 сеп 2025 | 21:03
  • 1146
  • 0
Ландо Норис: Боксът ми се стори много дълъг

Ландо Норис: Боксът ми се стори много дълъг

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 1075
  • 0
Фредерик Васьор: Люис Хамилтън се завърна

Фредерик Васьор: Люис Хамилтън се завърна

  • 7 сеп 2025 | 19:37
  • 2002
  • 0
Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

  • 7 сеп 2025 | 19:27
  • 4614
  • 3
Андреа Стела: Размяната на позициите беше правилното решение

Андреа Стела: Размяната на позициите беше правилното решение

  • 7 сеп 2025 | 19:14
  • 1120
  • 6
Хамилтън: Днес наистина бях доволен от колата

Хамилтън: Днес наистина бях доволен от колата

  • 7 сеп 2025 | 19:06
  • 1492
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 147908
  • 550
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 27931
  • 106
Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 22:45
  • 19388
  • 11
Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

Турция 0:3 Испания, втори гол на Мерино

  • 7 сеп 2025 | 21:45
  • 10950
  • 26
Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 3806
  • 2
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 18577
  • 0