Лоран Мекис: 1500 човека направиха тази победа възможна

Днес Лоран Мекис записа първата си победа начело на Ред Бул във Формула 1, но французинът побърза да заяви, че той няма принос за успеха, а той се дължи на усилената работа на екипа.

„В такъв момент си мисля за екипа в Милтън Кийнс, за работата в началото на сезона, когато тимът записа труден старт, когато нещата не се получаваха, а ние искахме да ги накараме да работят.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

„Когато ти липсва темпото, то започваш да се съмняваш във всичко, това е конкуренцията, съмняваш се във всичко.

„Но тимът продължи да работи и подлагаха всичко на проверка. Невинаги получавахме положителна обратна връзка от пистата, за разлика от днес. Затова мисля за екипа в Милтън Кийнс, тъй като хората там работят усилено и никога не се предават.

Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

„Моят принос за тази победа е нулев, сериозен съм – допълни Лоран. – 1500 човека работят по това колата да стане по-бърза, техният принос ни прави по-бързи, те печелят стотните и хилядните, те ни дават възможност за повече и различни настройки, те създават новите компоненти. 1500 човека направиха тази победа възможна.“

Верстапен: Темпото ни се оказа по-добро от очакваното

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages