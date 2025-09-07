Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

  • 7 сеп 2025 | 21:03
  • 283
  • 0

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко обяви, че тимът е „възкръснал“ на „Монца“, след като Макс Верстапен беше начело от старта до финала и спечели убедителна победа срещу двамата пилоти на Макларън.

„Преди две състезания, в Унгария, се радвахме на каквито точки успеем да вземем – обясни Марко. – Тук, на „Монца“ спечелихме с 20 секунди аванс. Като изключим първия завой, Макс контролира всичко.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

„Единствените ни притеснения бяха да не излезе кола за сигурност. Затова и малко отложихме бокса му. При 20 секунди аванс можем да кажем каквото искаме за представянето ни. Макс е на топ ниво, а Ред Бул възкръсна на „Монца“, всички сме много радостни.

„Миналата година Гран При на Италия беше най-лошото ни състезание. Вярвам в Баку, бързите писти ни подхождат много повече. Никога не сме печелили в Сингапур. Но мисля, че на повечето писти можем да се борим в челото.“

Пиастри: Беше честно да си разменим позициите с Ландо
Пиастри: Беше честно да си разменим позициите с Ландо
 Леклер каза къде Ферари може да спечели този сезон
Леклер каза къде Ферари може да спечели този сезон
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

  • 7 сеп 2025 | 15:57
  • 842
  • 0
Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

  • 7 сеп 2025 | 15:45
  • 3996
  • 1
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 32960
  • 20
Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

  • 7 сеп 2025 | 14:04
  • 975
  • 0
Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

  • 7 сеп 2025 | 12:48
  • 1105
  • 2
Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

  • 7 сеп 2025 | 12:33
  • 1486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 140569
  • 494
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 22543
  • 81
Финалът на US Open между Синер и Алкарас, Тръмп забави началото

Финалът на US Open между Синер и Алкарас, Тръмп забави началото

  • 7 сеп 2025 | 20:25
  • 13884
  • 9
Съставите на Турция и Испания, нито една промяна в двата тима

Съставите на Турция и Испания, нито една промяна в двата тима

  • 7 сеп 2025 | 20:08
  • 2763
  • 1
Съставите на Германия и Северна Ирландия

Съставите на Германия и Северна Ирландия

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 36
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 16191
  • 0