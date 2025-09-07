Доктор Марко: Ред Бул възкръсна на „Монца“!

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко обяви, че тимът е „възкръснал“ на „Монца“, след като Макс Верстапен беше начело от старта до финала и спечели убедителна победа срещу двамата пилоти на Макларън.
„Преди две състезания, в Унгария, се радвахме на каквито точки успеем да вземем – обясни Марко. – Тук, на „Монца“ спечелихме с 20 секунди аванс. Като изключим първия завой, Макс контролира всичко.
„Единствените ни притеснения бяха да не излезе кола за сигурност. Затова и малко отложихме бокса му. При 20 секунди аванс можем да кажем каквото искаме за представянето ни. Макс е на топ ниво, а Ред Бул възкръсна на „Монца“, всички сме много радостни.
„Миналата година Гран При на Италия беше най-лошото ни състезание. Вярвам в Баку, бързите писти ни подхождат много повече. Никога не сме печелили в Сингапур. Но мисля, че на повечето писти можем да се борим в челото.“
Снимки: Gettyimages