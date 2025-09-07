Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Темпото ни се оказа по-добро от очакваното

Верстапен: Темпото ни се оказа по-добро от очакваното

  • 7 сеп 2025 | 18:40
  • 514
  • 0

Макс Верстапен спечели Гран При на Италия, след като беше начело от старта до финала на „Монца“ и записа третата си победа за сезона.

„Бих казал, че състезателното ни темпо беше по-добро от очакваното – заяви Макс след финала. – Балансът на колата също беше много добър. През по-голямата част от първата серия обиколки работихме добре с гумите.

Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1
Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1

„Избрахме правилната стратегия, върнах се на пистата с твърдите гуми и можех да атакувам до края.

„Разбрах, че стратегията на Макларън е била да стоят максимално дълго на пистата, като са се надявали на кола за сигурност. Но състезанието мина без усложнения, което беше хубаво.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

„Този сезон експериментираме най-различни неща, за да се представяме по-добре, мисля, че открихме посоката, която е правилна и се надявам, че оттук нататък ще сме по-постоянни.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

  • 7 сеп 2025 | 15:57
  • 702
  • 0
Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

  • 7 сеп 2025 | 15:45
  • 3504
  • 1
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 28999
  • 18
Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

  • 7 сеп 2025 | 14:04
  • 884
  • 0
Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

  • 7 сеп 2025 | 12:48
  • 1026
  • 2
Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

  • 7 сеп 2025 | 12:33
  • 1348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129317
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 14969
  • 54
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10502
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 28999
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3433
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13284
  • 0