Верстапен: Темпото ни се оказа по-добро от очакваното

Макс Верстапен спечели Гран При на Италия, след като беше начело от старта до финала на „Монца“ и записа третата си победа за сезона.

„Бих казал, че състезателното ни темпо беше по-добро от очакваното – заяви Макс след финала. – Балансът на колата също беше много добър. През по-голямата част от първата серия обиколки работихме добре с гумите.

Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1

„Избрахме правилната стратегия, върнах се на пистата с твърдите гуми и можех да атакувам до края.

„Разбрах, че стратегията на Макларън е била да стоят максимално дълго на пистата, като са се надявали на кола за сигурност. Но състезанието мина без усложнения, което беше хубаво.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

„Този сезон експериментираме най-различни неща, за да се представяме по-добре, мисля, че открихме посоката, която е правилна и се надявам, че оттук нататък ще сме по-постоянни.“

Снимки: Gettyimages