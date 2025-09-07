Леклер каза къде Ферари може да спечели този сезон

Шарл Леклер завърши 4-и на „Монца“ и обясни къде Ферари може да се надява на успех в последните 8 кръга до края на сезона.

„В началото се получи хубава битка с Оскар Пиастри. Смятах, че аз го изпреварих, точно когато той допусна грешка, а после той ме изпревари, когато аз сбърках.

„Макларън имаха по-добро темпо от нас. Опитах се на направя неща, на които колата ми не беше способна, много пъти изпуснах задницата и затова днес не можех да се надяваме на нещо повече.

„Опитахме и затова няма за какво да съжаляваме. Темпото ни се оказа по-лошо, отколкото очаквахме.

„Сингапур, може би Баку и Лас Вегас – това ще са местата, където може да сме по-близо до победата. Но мисля, че ние сме на трето място по скорост, може би ще сме втори, ако Ред Бул имат проблеми, но да сме първи ще е доста трудно.“

