Ландо Норис: Боксът ми се стори много дълъг

  • 7 сеп 2025 | 20:46
Ландо Норис завърши втори в Гран При на Италия, след като от Макларън наредиха на Оскар Пиастри да го пропусне напред, тъй като британецът загуби позицията си заради проблеми в бокса при смяната на гуми.

„Имах чувството, че боксът ми продължи много време, стори ми се много дълъг – обясни след финала Норис. – Знаем, че ние работим и допускаме грешки като екип, винаги е било така. Днес стана една такава грешка.

„Направих всичко, което можех на пистата. Опитах се да се боря с Макс, но той направи добро състезание и спечели, което беше напълно заслужено. Второто място беше възможно най-доброто, затова сега трябва да продължа да се боря.“

Норис допълни, че с Макс се е „получила хубава битка“, но само в началото на състезанието.

