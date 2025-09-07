Андреа Стела: Размяната на позициите беше правилното решение

Тим шефът на Макларън Андреа Макларън защити решението на тима да размени позициите на Оскар Пиастри и Ландо Норис след боксовете, когато британецът загуби време и второто място.

„Това определено беше решение на тима – заяви Стела. – това решение се наложи заради проблемът в бокса, но и заради поредността, в която привикахме пилотите. Искахме двамата да запазят позициите си след боксовете, но видяхте, че Ландо остана зад Оскар. Решихме, че правилното нещо е да ги върнем на оригиналните им позиции и да ги оставим да се състезават до финала.

„Искам да благодаря на Оскар, че изобщо не ни затрудни при изпълнението на това решение. Отново, Оскар и Ландо показаха, че имат принципи и споделят нашите ценности.

„Ние имаме двама страхотни пилоти, двамата могат да се борят за световната титла и ние се състезаваме по начина, по който се състезава Макларън – правим това, което смятаме, че е честно и спортсменско. Това направихме и днес.“

