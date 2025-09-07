Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. За първи път в историята: Милан остана без „деветка“

За първи път в историята: Милан остана без „деветка“

  • 7 сеп 2025 | 19:40
  • 199
  • 0

За първи път в историята на Милан нито един футболист на клуба няма да носи фланелката с номер 9 през сезона, отбелязва „Гадзета дело спорт“.

През миналата кампания №9 принадлежеше на Лука Йович, който обаче си тръгне като свободен агент през лятото. Четиримата нападатели в настоящия състав на Масимилиано Алегри пък носят други номера: Сантиаго Хименес е със 7, Рафаел Леао е с 10, Кристиан Пулишич е с 11, а новото попълнение Кристофър Нкунку избра да е с 18. Така поне до зимния трансферен прозорец „росонерите“ няма да разполагат с „деветка“, което досега никога не им се беше случвало.

Емблематичният във футбола номер 9 в миналото е бил притежание на редица легенди, подвизавали се в Милан, сред които Гунар Нордал, Жозе Алтафини, Марко ван Бастен, Джордж Уеа, Патрик Клуйверт и Филипо Индзаги. След оттеглянето на последния обаче деветката се свързва с проклятие в миланския гранд, тъй като оттогава насам изредилите се с фланелката Алешандре Пато, Матия Дестро, Луиш Адриано, Джанлука Лападула, Андре Силва, Кшищоф Пьонтек, Марио Манджукич и Йович се провалиха като нейни притежатели. През този период единствено Оливие Жиру имаше успехи като номер 9 в тригодишния си период на „Джузепе Меаца“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

  • 7 сеп 2025 | 15:34
  • 3066
  • 3
Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

  • 7 сеп 2025 | 15:32
  • 1533
  • 0
Руска ракета уцели дома на украински национал

Руска ракета уцели дома на украински национал

  • 7 сеп 2025 | 14:26
  • 9318
  • 10
Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

  • 7 сеп 2025 | 14:19
  • 5021
  • 5
Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

  • 7 сеп 2025 | 13:56
  • 7366
  • 3
Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

  • 7 сеп 2025 | 12:40
  • 3570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129568
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 15136
  • 56
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10665
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 29107
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3475
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13316
  • 0