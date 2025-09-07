Милан ще се отърве от още един излишен полузащитник

След като Милан успя да се раздели с Исмаел Бенасер, преотстъпвайки го на Динамо (Загреб), клубът ще се отърве от още един ненужен халф след затварянето на трансферния прозорец във водещите първенства, съобщава Foot Mercato.

Става въпрос за Ясин Адли, чието преминаване в саудитския Ал-Шабаб може да бъде считано за сигурно. Все още не е ясна трансферната сума, но от информацията става ясно, че французинът с алжирски корени ще получи тригодишен договор при заплата от 7 млн. евро на сезон или около три пъти повече от парите, които получаваше досега.

🚨🌖 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Yacine Adli to Al Shabab, total agreement nearly reached. 🇫🇷🇸🇦✅



⦿ ✍️ 3-year contract.

⦿ 💸 Salary of €7M a year.

⦿ 🔢 A few details to settle with the player.

⦿ 🛍️ The Saudi market closes on September 11.



🗞: @footmercato pic.twitter.com/6PZ4PhWWUp — Milan Xtra (@MilanXtra) September 7, 2025

25-годишният полузащитник беше обявен за излишен в Милан от новия наставник Масимилиано Алегри. Той се присъедини към „росонерите“ преди три години с трансфер от Бордо на стойност 9 млн. евро, като изигра едва 39 мача за миланския гранд. Адли прекара миналия сезон под наем във Фиорентина, където записа 35 двубоя с 5 гола и 7 асистенции, но „виолетовите“ отказаха да го задържат за постоянно.

