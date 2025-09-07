Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан ще се отърве от още един излишен полузащитник

Милан ще се отърве от още един излишен полузащитник

  • 7 сеп 2025 | 18:36
  • 1346
  • 0

След като Милан успя да се раздели с Исмаел Бенасер, преотстъпвайки го на Динамо (Загреб), клубът ще се отърве от още един ненужен халф след затварянето на трансферния прозорец във водещите първенства, съобщава Foot Mercato.

Хърватски гранд уреди ненужен играч на Милан
Хърватски гранд уреди ненужен играч на Милан

Става въпрос за Ясин Адли, чието преминаване в саудитския Ал-Шабаб може да бъде считано за сигурно. Все още не е ясна трансферната сума, но от информацията става ясно, че французинът с алжирски корени ще получи тригодишен договор при заплата от 7 млн. евро на сезон или около три пъти повече от парите, които получаваше досега.

25-годишният полузащитник беше обявен за излишен в Милан от новия наставник Масимилиано Алегри. Той се присъедини към „росонерите“ преди три години с трансфер от Бордо на стойност 9 млн. евро, като изигра едва 39 мача за миланския гранд. Адли прекара миналия сезон под наем във Фиорентина, където записа 35 двубоя с 5 гола и 7 асистенции, но „виолетовите“ отказаха да го задържат за постоянно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

Конате за интереса на Реал Мадрид: Мбапе ми звъни през два часа

  • 7 сеп 2025 | 15:34
  • 3047
  • 3
Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

  • 7 сеп 2025 | 15:32
  • 1526
  • 0
Руска ракета уцели дома на украински национал

Руска ракета уцели дома на украински национал

  • 7 сеп 2025 | 14:26
  • 9270
  • 10
Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

  • 7 сеп 2025 | 14:19
  • 5009
  • 5
Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

Мбапе за силния старт на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, "Златната топка" и Франция

  • 7 сеп 2025 | 13:56
  • 7333
  • 3
Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

Дешан отговори на упреците на Пари Сен Жермен

  • 7 сеп 2025 | 12:40
  • 3561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129299
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 14960
  • 54
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10493
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 28994
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3431
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13280
  • 0