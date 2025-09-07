Популярни
България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0 с мнението на Владимир Манолков и Ангел Станков
  7 сеп 2025
Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1

Макс Верстапен спечели най-бързото състезание в историята на Формула 1, след като триумфира в Гран При на Италия за 1:13:24.325 часа. По този начин той подобри с близо минути рекорда на Михаел Шумахер от състезанието на „Монца“ през 2003 година.

Средната скорост, с която Верстапен днес покри състезателната дистанция от 306.720 километра, беше 250.706 км/ч. Преди 22 години Шумахер спечели на „Монца“ със средна скорост от 247.586 км/ч.

