Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1

Макс Верстапен спечели най-бързото състезание в историята на Формула 1, след като триумфира в Гран При на Италия за 1:13:24.325 часа. По този начин той подобри с близо минути рекорда на Михаел Шумахер от състезанието на „Монца“ през 2003 година.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Средната скорост, с която Верстапен днес покри състезателната дистанция от 306.720 километра, беше 250.706 км/ч. Преди 22 години Шумахер спечели на „Монца“ със средна скорост от 247.586 км/ч.

Снимки: Gettyimages