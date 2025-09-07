Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0 с мнението на Владимир Манолков и Ангел Станков
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 763
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

Въпреки че завърши зад съотборника си Ландо Норис в Гран При на Италия, Оскар Пиастри продължава да има сравнително комфортна преднина в битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

След състезанието на „Монца“ австралиецът оглавява подреждането с актив от 324 точки, докато Норис е втори с 293. Тройката с изоставане от 94 пункта спрямо лидера оформя световният шампион Макс Верстапен, който спечели своята трета победа от началото на сезона в Храма на скоростта.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия:

  1. Оскар Пиастри – 324 точки

  2. Ландо Норис – 293

  3. Макс Верстапен – 230

  4. Джордж Ръсел – 194

  5. Шарл Леклер – 163

  6. Люис Хамилтън – 117

  7. Алекс Албон – 70

  8. Андреа Кими Антонели – 66

  9. Исак Хаджар – 38

  10. Нико Хюлкенберг – 37

  11. Ланс Строл – 32

  12. Фернандо Алонсо – 30

  13. Естебан Окон – 28

  14. Пиер Гасли – 20

  15. Лиам Лоусън – 20

  16. Габриел Бортолето – 18

  17. Оливър Беарман – 16

  18. Карлос Сайнц – 16

  19. Юки Цунода – 12

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

  • 7 сеп 2025 | 15:57
  • 490
  • 0
Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

  • 7 сеп 2025 | 15:45
  • 2331
  • 0
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 21611
  • 12
Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

Дани Олгадо с доминантна първа победа в Moto2

  • 7 сеп 2025 | 14:04
  • 754
  • 0
Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

Пикерас с 4-та победа за сезона в Moto3 след нова атака в края

  • 7 сеп 2025 | 12:48
  • 906
  • 2
Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

  • 7 сеп 2025 | 12:33
  • 1163
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 107178
  • 339
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 1390
  • 0
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 21611
  • 12
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 94
  • 0
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 18261
  • 9
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 11056
  • 0