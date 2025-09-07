Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

Въпреки че завърши зад съотборника си Ландо Норис в Гран При на Италия, Оскар Пиастри продължава да има сравнително комфортна преднина в битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

След състезанието на „Монца“ австралиецът оглавява подреждането с актив от 324 точки, докато Норис е втори с 293. Тройката с изоставане от 94 пункта спрямо лидера оформя световният шампион Макс Верстапен, който спечели своята трета победа от началото на сезона в Храма на скоростта.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия:

Оскар Пиастри – 324 точки Ландо Норис – 293 Макс Верстапен – 230 Джордж Ръсел – 194 Шарл Леклер – 163 Люис Хамилтън – 117 Алекс Албон – 70 Андреа Кими Антонели – 66 Исак Хаджар – 38 Нико Хюлкенберг – 37 Ланс Строл – 32 Фернандо Алонсо – 30 Естебан Окон – 28 Пиер Гасли – 20 Лиам Лоусън – 20 Габриел Бортолето – 18 Оливър Беарман – 16 Карлос Сайнц – 16 Юки Цунода – 12 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg