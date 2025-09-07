Въпреки че завърши зад съотборника си Ландо Норис в Гран При на Италия, Оскар Пиастри продължава да има сравнително комфортна преднина в битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година.
След състезанието на „Монца“ австралиецът оглавява подреждането с актив от 324 точки, докато Норис е втори с 293. Тройката с изоставане от 94 пункта спрямо лидера оформя световният шампион Макс Верстапен, който спечели своята трета победа от началото на сезона в Храма на скоростта.
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия:
Оскар Пиастри – 324 точки
Ландо Норис – 293
Макс Верстапен – 230
Джордж Ръсел – 194
Шарл Леклер – 163
Люис Хамилтън – 117
Алекс Албон – 70
Андреа Кими Антонели – 66
Исак Хаджар – 38
Нико Хюлкенберг – 37
Ланс Строл – 32
Фернандо Алонсо – 30
Естебан Окон – 28
Пиер Гасли – 20
Лиам Лоусън – 20
Габриел Бортолето – 18
Оливър Беарман – 16
Карлос Сайнц – 16
Юки Цунода – 12
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
