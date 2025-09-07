Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Италия

Въпреки че загуби първото си състезание от средата на юни насам, отборът на Макларън отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 по време на Гран При на Италия.

След състезанието на „Монца“, в което Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха втори и трети, Макларън е начело с актив от 617 точки и аванс от цели 317 пред тима на Ферари. Този аванс означава, че Макларън ще може да си гарантира втората си поредна титла още в Баку след две седмици. Това ще се случи, ако британският екип завърши уикенда край бреговете на Каспийско море с преднина от поне 346 пункта пред Ферари.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Италия:

Макларън – 617 точки Ферари – 280 Мерцедес – 260 Ред Бул – 239 Уилямс – 86 Астън Мартин – 62 Рейсинг Булс – 61 Заубер – 55 Хаас – 44 Алпин – 20

Снимки: Sportal.bg