Въпреки че загуби първото си състезание от средата на юни насам, отборът на Макларън отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 по време на Гран При на Италия.
След състезанието на „Монца“, в което Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха втори и трети, Макларън е начело с актив от 617 точки и аванс от цели 317 пред тима на Ферари. Този аванс означава, че Макларън ще може да си гарантира втората си поредна титла още в Баку след две седмици. Това ще се случи, ако британският екип завърши уикенда край бреговете на Каспийско море с преднина от поне 346 пункта пред Ферари.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Италия:
Макларън – 617 точки
Ферари – 280
Мерцедес – 260
Ред Бул – 239
Уилямс – 86
Астън Мартин – 62
Рейсинг Булс – 61
Заубер – 55
Хаас – 44
Алпин – 20
