България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0 с мнението на Владимир Манолков и Ангел Станков
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Италия

  • 7 сеп 2025 | 17:49
  • 547
  • 0
Въпреки че загуби първото си състезание от средата на юни насам, отборът на Макларън отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране при конструкторите във Формула 1 по време на Гран При на Италия.

След състезанието на „Монца“, в което Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха втори и трети, Макларън е начело с актив от 617 точки и аванс от цели 317 пред тима на Ферари. Този аванс означава, че Макларън ще може да си гарантира втората си поредна титла още в Баку след две седмици. Това ще се случи, ако британският екип завърши уикенда край бреговете на Каспийско море с преднина от поне 346 пункта пред Ферари.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Италия:

  1. Макларън – 617 точки

  2. Ферари – 280

  3. Мерцедес – 260

  4. Ред Бул – 239

  5. Уилямс – 86

  6. Астън Мартин – 62

  7. Рейсинг Булс – 61

  8. Заубер – 55

  9. Хаас – 44

  10. Алпин – 20

