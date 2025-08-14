Популярни
Баку се готви за Формула 1

  • 14 авг 2025 | 09:57
  • 524
  • 0

В крайбрежната част от Баку тече сериозна работа по изграждането на инфраструктурата за предстоящата след малко повече от месец Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Повечето от подвижните трибуни са построени, в момента се строят боксовете на отделните отбори. Късно нощем могат да бъдат видени кранове да монтират помещенията за видните персони и техния персонал. Финалната зона пък е недалеч от входа на хотела, където са отседнали футболистите на Левски за реванша от турнира Лига на конференциите със Сабах.

Снимки: Sportal.bg

