Шампионът Иван Иванов: Благодаря на всички, които ни подкрепят от България, поздравявам Александър

  • 6 сеп 2025 | 19:42
  • 1752
  • 0

Шампионът Иван Иванов и финалистът Александър Василев поздравиха зрителите от България в интервютата на корта след финала на турнира за юноши от Откритото първенство на САЩ. Иванов спечели двубоя със 7:5, 6:3 и вдигна втора поредна титла от "Големия шлем".

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря на хората от моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви шампионът Иванов в интервюто на корта.

Снимки: Gettyimages

