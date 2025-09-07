Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен вече е №1 по полпозишъни за Ред Бул

Верстапен вече е №1 по полпозишъни за Ред Бул

  • 7 сеп 2025 | 09:27
  • 375
  • 0

Макс Верстапен се превърна в безспорния №1 в историята на Ред Бул след победата си в квалификацията за Гран При на Италия.

По този начин той изпревари Себастиан Фетел в класацията за най-много спечелени квалификации с Биковете. За нидерландеца това е полпозишън №45, докато в своите години в Ред Бул Фетел завоюва 44 първи позиции на старта. Третото място в тази класация е за Марк Уебър, който записа 13 полпозишъна с екипа на Биковете.

Верстапен отдавна изпревари Фетел в класацията за най-много победи с Ред Бул. Фетел завърши своя престой в Милтън Кийнс с 38 успеха, а Верстапен е с 68.

Снимки: Gettyimages

