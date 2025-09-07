Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

През миналата година Шарл Леклер хвърли цяла Италия в екстаз със своята победа в Гран При на Италия на „Монца“, а днес пилотът на Ферари ще се опита да повтори своя успех в Храма на скоростта. Една победа на монегаска днес би била неговата трета в дома на Ферари, където той триумфира и през 2019 година, отново с Черните кончета.

Както беше и преди 12 месеца, и днес Леклер ще започне състезанието на „Монца“ от четвъртата стартова позиция. Пред него ще бъдат Макс Верстапен и Ландо Норис, които ще разделят първата редица, а до Леклер на втория ред ще застане лидерът в световния шампионат Оскар Пиастри.

Съотборникът на Леклер във Ферари Люис Хамилтън трябваше да започне своето първо състезание с Черните кончета на „Монца“ от петото място, но вместо това седемкратният световен шампион ще потегли от десетата позиция. Причината е наказанието, което той получи след финала на Гран При на Нидерландия заради нарушението, което той извърши още преди старта на „Зандвоорт“.

Санкцията на британеца означава, че от третата редица ще потеглят пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, а зад тях на четвъртата редица ще се наредят Габриел Бортолето и Фернандо Алонсо. Компания на Хамилтън на петия ред ще прави вторият пилот на Ред Бул – Юки Цунода.

От гледна точка стратегиите най-вероятно днес ще наблюдаваме състезание със само едно спиране в бокса и използването на двата по-твърди типа гуми на Пирели. Основната причина това да е предпочитаната стратегия е фактът, че спирането в бокса на „Монца“ коства изключително много време, което трудно може да бъде наваксано на пистата.

Състезанието за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира днес в 16:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

