  Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
През миналата година Шарл Леклер хвърли цяла Италия в екстаз със своята победа в Гран При на Италия на „Монца“, а днес пилотът на Ферари ще се опита да повтори своя успех в Храма на скоростта. Една победа на монегаска днес би била неговата трета в дома на Ферари, където той триумфира и през 2019 година, отново с Черните кончета.

Както беше и преди 12 месеца, и днес Леклер ще започне състезанието на „Монца“ от четвъртата стартова позиция. Пред него ще бъдат Макс Верстапен и Ландо Норис, които ще разделят първата редица, а до Леклер на втория ред ще застане лидерът в световния шампионат Оскар Пиастри.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

Съотборникът на Леклер във Ферари Люис Хамилтън трябваше да започне своето първо състезание с Черните кончета на „Монца“ от петото място, но вместо това седемкратният световен шампион ще потегли от десетата позиция. Причината е наказанието, което той получи след финала на Гран При на Нидерландия заради нарушението, което той извърши още преди старта на „Зандвоорт“.

Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на "Монца"
Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на "Монца"

Санкцията на британеца означава, че от третата редица ще потеглят пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, а зад тях на четвъртата редица ще се наредят Габриел Бортолето и Фернандо Алонсо. Компания на Хамилтън на петия ред ще прави вторият пилот на Ред Бул – Юки Цунода.

От гледна точка стратегиите най-вероятно днес ще наблюдаваме състезание със само едно спиране в бокса и използването на двата по-твърди типа гуми на Пирели. Основната причина това да е предпочитаната стратегия е фактът, че спирането в бокса на „Монца“ коства изключително много време, което трудно може да бъде наваксано на пистата.

Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс
Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс

Състезанието за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира днес в 16:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Sportal.bg

